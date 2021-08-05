УЗ выплатила работникам с наименьшими окладами повышенные на 10% зарплаты

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Укрзализныця в июле выплатила работникам с окладом до 30 тысяч грн увеличенные на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик отметил, что это - лишь первый этап повышения выплат работникам.

"Наша цель - увеличить поступления от основной деятельности компании - перевозки грузов и пассажиров - и вернуть Укрзализныцю в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики", - добавил он.

Напоминаем:

Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету Министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Укрзализныця" с июня 2021 года повышает на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс грн - уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.

30 марта 2021 года Укрзализныця и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, у которых оклады меньше 30 тыс. грн.

Экономическая правда