"Укрзалізниця" підвищила на 10% зарплати працівників з найменшими окладами

"Укрзалізниця" з червня 2021 року підвищує на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис грн - уже за липень залізничники отримають підвищені заробітні плати.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Підвищення окладів було погоджено в березні з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

"Виконуємо домовленості - підвищуємо тарифні ставки та посадові оклади тим працівникам, у яких окладна частина менше 30 тис. грн. Правління прийняло рішення запровадити зазначені зміни з 1 червня.

За липень залізничники отримають вже збільшені зарплати, а перерахунок за червень буде здійснено при нарахуванні зарплати за серпень", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За його словами, зазначені пропозиції було опрацьовано спільно з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, зміни були внесені до Положення про оплату праці працівників АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо:

30 березня 2021 року Укрзалізниця та профспілки домовилися в разі стабілізації фінансово-економічного стану товариства з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади тим залізничникам, у яких оклади менше 30 тис. грн.

Економічна правда