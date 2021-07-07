Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" підвищила на 10% зарплати працівників з найменшими окладами

Середа, 7 липня 2021, 16:30
 

"Укрзалізниця" з червня 2021 року підвищує на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис грн - уже за липень залізничники отримають підвищені заробітні плати.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Підвищення окладів було погоджено в березні з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

"Виконуємо домовленості - підвищуємо тарифні ставки та посадові оклади тим працівникам, у яких окладна частина менше 30 тис. грн. Правління прийняло рішення запровадити зазначені зміни з 1 червня.

За липень залізничники отримають вже збільшені зарплати, а перерахунок за червень буде здійснено при нарахуванні зарплати за серпень", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За його словами, зазначені пропозиції було опрацьовано спільно з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, зміни були внесені до Положення про оплату праці працівників АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо:

30 березня 2021 року Укрзалізниця та профспілки домовилися в разі стабілізації фінансово-економічного стану товариства з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади тим залізничникам, у яких оклади менше 30 тис. грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця зарплата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ провела перші аукціони з оренди комерційних площ вокзалів 7 липня 2021, 09:25
УЗ відновлює щоденний потяг Чернівці – Чернігів 6 липня 2021, 16:56
"Укрзалізниця" розмістить 5-річні євробонди на 300 мільйонів доларів – ЗМІ 6 липня 2021, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!