У Комісії з азартних ігор пояснили, хто та скільки сплачує за ліцензії

Ліцензії на організацію та проведення азартних ігор видаються на 5 років, плата залежить від виду діяльності – у Комісії з гральних ігор розповіли, скільки саме за них сплачують.

Про це йдеться у публікації Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на Facebook.

За умови прийняття КРАІЛ рішення видати ліцензію, організатор зобов'язаний сплатити за неї впродовж 10 днів з моменту отримання повідомлення.

Розмір плати за ліцензію складається з визначеної кількості мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії. У 2021 році одна мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень.

Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються строком на 5 років. Відтак, за рік сплачується п’ята частина повної вартості.

Водночас, додають у КРАІЛ, до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, за букмекерську діяльність, онлайн-казино та гральні автомати щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі.

краіл

Економічна правда