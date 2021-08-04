Гривня на закрытии межбанка ослабла

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4 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89 - 26,91 гривни;

Евро - 32,05 - 32,07 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85 - 27,04 гривни. Евро покупают по 31,73 гривни, продают по 32,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,03 гривни, евро - 31,82 - 31,96 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 августа на уровне 26,84 гривни.

4 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Экономическая правда