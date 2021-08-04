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Официальный курс: гривня удерживает позиции

Среда, 4 августа 2021, 11:15
 
фото: нбу

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 августа на уровне 26,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,89 грн (на 3 августа - 31,90 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 августа на уровне 26,84 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Экономическая правда

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