Курс валют на 4 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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4 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89 - 26,91 гривни;

Евро - 31,85 - 31,87 гривни

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,00 гривни. Евро покупают по 31,69 гривни, продают по 32,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,99 гривни, евро - 31,82 - 31,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 августа на уровне 26,84 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Экономическая правда