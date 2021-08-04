Тендер на распределение частот для 5G перенесли на 2022 год

В октябре 2021 года должен был состояться тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотами 5G, однако своим решением Кабмин отсрочил его на февраль 2022 года.

Об этом известно из проекта распоряжения правительства.

Кабинет Министров на заседании 4 августа изменил сроки введения технологии 5G в Украине. Так, в июне 2021 года должны были провести научно-исследовательские работы для определения стоимости радиочастот в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц. Также - исследовать возможность совместного использования системы подвижной связи 5G.

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что Нацкомиссия по связи (НКРСИ) направила в Минфин бюджетный запрос на 2021-2023 годы, чтобы предусмотреть на эту программу 4,6 млн грн. В то же время госбюджет на 2021 год необходимые средства по программе не предусматривает.

Следовательно, правительство убрало этот этап плана мер, однако отдельно добавил исследования совместного использования системы с конечным сроком в декабре 2021 года.

В результате все последующие даты сдвинулись на 4 месяца, в частности - сроки проведения тендеров на радиочастоты. При условии принятия необходимой нормативной базы тендеры объявят в феврале 2022 года.

Напоминаем:

Большая тройка мобильных операторов - "Lifecell", "Vodafone Украина" и "Киевстар" - заявили, что все инвестиции и усилия направлены на развитие 4G, а запуска 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.

Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир". Высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах

Экономическая правда