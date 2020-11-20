Мобильные операторы: Запуска 5G в Украине стоит ожидать не раньше 2022 года

Большая тройка мобильных операторов - "Lifecell", "Vodafone Украина" и "Киевстар" - заявили, что все инвестиции и усилия направлены на развитие 4G, а запуска 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей операторов мобильной связи.

В частности, в "Vodafone Украина" планируют запуск 5G в 2022 году.

По словам директора по стратегии "Vodafone Украина" Дмитрия Пономаренко, в течение ближайших лет основной технологией передачи данных для большинства пользователей будет оставаться 4G.

"5G будет давать новый опыт там, где эти две характеристики являются крайне важными. Например, для беспилотных автомобилей 5G поможет ликвидировать опасную задержку сигнала на большой скорости. Быстродействие роботов и унификация инфраструктуры будут важными для промышленности. С остальными задач успешно справляется и 4G", - пояснил он.

По его словам, Vodafone в ближайшем будущем сосредоточит инвестиции на развертывании сетей 4 поколения на всей территории Украины, а не на точечном внедрении 5G.

"Перед телеком-компаниями сегодня стоит очень амбициозная задача - обеспечить национальное покрытие 4G в сельской местности, до конца 2022 90% жителей Украины должны получить доступ к скоростному интернету. Основные инвестиции будут направлены на выполнение этой задачи", - сказал Пономаренко.

Он добавил, что если тендер проведут вовремя и Vodafone получит в свое распоряжение частоты, необходимые для внедрения 5G, в конце 2021 года, то новая технология может появиться уже в 2022 году.

"Все зависит от условий конкурса и частотного диапазона. 2022 год - это минимально возможные сроки начала строительства сетей 5G. В любом случае первые зоны покрытия 5G будут точечными, а ресурсы операторов будут сосредоточены на реализации принятых обязательств по 4G покрытию в небольших населенных пунктах и ​​на дорогах", - добавил представитель "Vodafone Украина".

"В компании lifecell соглашаются, что качественного 4G более чем достаточно для того, чтобы рядовые абоненты смогли пользоваться современными гаджетами и смотреть потоковое видео, а 5G - это технология межмашинных коммуникаций", - говорится в сообщении.

"В компании также отметили, что для обычного пользователя ценность 5G заключается в сервисах, которые начнут развиваться с появлением этой технологии и в том, какое влияние они окажут на различные сектора экономики страны", - добавили в AIN.UA.

По словам представителей lifecell, инвестиции в 5G могут привести к замедлению развития 4G в регионах, что будет противоречить меморандуму, подписанному операторами и правительством, согласно которому 95% населения Украины должны получить доступ к 4G только к концу следующего года.

"Если государство хочет развивать 5G-технологию, не останавливая при этом развитие 4G, то правильным решением было бы предоставить операторам частоты под новую технологию в безвозмездное пользование. Другие варианты могут привести к замедлению развития 4G в регионах, при этом в больших городах (где может быть потенциальный спрос) операторы запустят еще и 5G. Таким образом мы только усилим уже существующое цифровe неравенство -", - добавили в lifecell.

При этом в компании не рассказали о предполагаемом сроке запуска 5G, но отметили, что развернули тестовый сегмент 5G в своем офисе.

"Мы уже развернули тестовый сегмент 5G в своем офисе и исследуем возможности технологии в текущих условиях. Однако мы считаем, что пока рано говорить о внедрении 5G. Операторы сначала должны выполнить свои лицензионные обязательства по обеспечению покрытия 4G по всей стране", - говорится в заявлении компании.

В то же время в "Киевстаре" также заявили, что пока сосредоточатся на развитии 4G.

"Украинские мобильные операторы сосредоточены на развитии технологии LTE/4G, которая на отечественном телеком-рынке не так давно. В ближайшие 2 года операторы планируют обеспечить доступ к скоростной передачи данных в сетях 4G для 90% населения", - заявили в компании.

"При этом запуск 5G в Украине, по мнению "Киевстара", возможен не ранее 2023 года, хотя точной даты в компании назвать не могут, поскольку это будет зависеть от проведения тендера", - пишет AIN.UA.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир". Высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах.