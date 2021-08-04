Минэкономики повысило предельные цены на автомобильные бензины

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Министерство экономики опубликовало средние цены на дизтопливо и бензин на начало августа - согласно расчетам "Нафтогаза" составляют 22,24 грн / л и 26,86 грн / л соответственно.

Соответствующие данные опубликованы на сайте министерства.

С учетом максимальной торговой наценки, по постановлению Кабмина не должно быть больше 5 грн / л на бензин и 7 грн / л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн / л, дизтоплива - 29,24 грн / л.

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Напомним:

Министерство экономики опубликовало средние цены на дизтопливо и бензин на конец июля - согласно расчетам "Нафтогаза" составляют 22,25 грн / л и 26,64 грн / л соответственно.

Средняя стоимость 1 литра бензина на середину июля составляла 26,87 грн / л, 1 л дизтоплива - 22,60 грн / л.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке топлива - вынужденная для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендовой горючего - демонстрация монопольного сговора.

Экономическая правда