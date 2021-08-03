Гривня несколько ослабла на закрытии межбанка

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3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,86 - 26,88 гривни;

Евро - 31,88 - 31,89 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,79 - 26,98 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,95 гривни, евро - 31,81 - 31,87 гривни.

Напоминаем:

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 августа на уровне 26,84 гривни.

Экономическая правда