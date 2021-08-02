Курс гривні повернувся до зниження
Понеділок, 2 серпня 2021, 18:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 3 серпня на рівні 26,84 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,90 грн (на 2 серпня – 31,89 гривні).
Нагадуємо:
2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.
2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.
Економічна правда
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