Курс гривні повернувся до зниження

національний банк

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 3 серпня на рівні 26,84 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,90 грн (на 2 серпня – 31,89 гривні).

Нагадуємо:

2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.

2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.

Економічна правда