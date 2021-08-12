Новый глава УЗ Камишин: Подготовка к зерновому сезона в этом году провалена

Новый и.о. председателя правления Укрзализныци Александр Камишин заявил, что подготовка к зерновому сезона в этом году была провалена: выполнено лишь 15% ремонтов, готовы к эксплуатации лишь 26% зерновозов.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Камишина, из 11,4 тысячи вагонов-зерновозов "Укрзализныци" готовы только 3 тысячи, а еще около 2,7 тысячи - в сезонном резерве, "который уже поздно "поднимать", так как сезон начался".

Остальные зерновозы не прошли своевременные ремонты: на 9 июля выполнено только 15% запланированных ремонтов, а 85% провалено. Рабочий парк в пиковый сезон, отметил он, - это 11,4 тыс. зерновозов. "Увы, но за пару месяцев просто невозможно отремонтировать ни 3 тыс. зерновозов, ни тем более необходимые 6 тысяч", - подытожил Камишин.

Глава УЗ добавил, что компания "не готова к зерновому сезону не только по вагонам, но и по локомотивам. Причем по локомотивами проблема возникла из-за того, что не были своевременно закуплены все необходимые ходовые запчасти для ремонта ".

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Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда