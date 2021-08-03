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Минфин привлек в госбюджет почти 2 миллиарда от продажи гособлигаций

Вторник, 3 августа 2021, 18:12
 

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 августа Министерство финансов привлекло 1,89 млрд грн.

Об этом известно из данных Министерства финансов.

Инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне.

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15%, сроком 1,5 года - 11,30%, 2 года - 12,09%, 3 года - 12,30% (+3 б.п.), а 5 лет - 12 59%.

Напоминаем:

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.

Экономическая правда

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Минфин госдолг

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