Минфин привлек в госбюджет почти 2 миллиарда от продажи гособлигаций
На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 августа Министерство финансов привлекло 1,89 млрд грн.
Об этом известно из данных Министерства финансов.
Инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне.
Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15%, сроком 1,5 года - 11,30%, 2 года - 12,09%, 3 года - 12,30% (+3 б.п.), а 5 лет - 12 59%.
Напоминаем:
На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.
В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua