"Укрнафта" обратилась к Зеленскому из-за штрафа АМКУ в 2,4 миллиарда
ПАО "Укрнафта" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за действий Антимонопольного комитета, который оштрафовал компанию на 2,37 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте компании.
В компании считают, что действия АМКУ "нарушают законодательство и ставят под угрозу выполнение Украиной своих обязательств по ассоциации с ЕС".
"Укрнафта" также обратилась в Минюст, Минэкономики и Минфин.
Компания напоминает, что 30 марта 2021 года Антимонопольный комитет принял решение, согласно которому "Укрнафта" была оштрафована на 2,37 млрд грн за антиконкурентные действия на рынке светлых нефтепродуктов в 2015-2017 годах.
"Укрнафта" заявляет, что комитет применил к компании штраф, который в 6 раз выше, допустимого по закону.
При определении размера штрафа, отмечают в компании, АМКУ имел учитывать размер выручки исключительно от деятельности сети АЗС компании (3,9 млрд грн). Тогда сам штраф не превышал бы 400 млн грн.
"АМКУ отказался применять собственные разъяснения и для определения размера штрафа взял общую выручку "Укрнафты" за 2020 год, в состав которой входили как оптовые продажи нефти, так и продажа НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году природного газа, а также доход, полученный от других услуг", - добавили в компании.
Зеленского просят провести проверку действий членов АМКУ при принятии решения от 30 марта.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.
Речь идет о ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторах АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").
Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.
Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.
Связанная с группой Приват "Укртатнафта" заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривень по сговору в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь Комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.
"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.
Экономическая правда
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