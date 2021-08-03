Курс валют на 3 серпня: межбанк, "черный" и наличный рынки

ФОТО НБУ/FLICKR

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;

Евро - 31,85 - 31,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,79 - 26,99 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,96 гривни, евро - 31,82 - 31,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 августа на уровне 26,84 гривни.

2 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.

Экономическая правда