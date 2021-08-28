Аналитики KSE о 653 миллионах на зарплаты шахтерам: нарушает принцип равных условий

ФОТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Аналитики KSE заявили, что недавняя (17 августа) выплата 653 миллионов на зарплаты шахтерам нарушает принцип по обеспечению равных условий по сравнению с частными компаниями.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП.

Там напомнили, что выплата была осуществлена ​​путем перераспределения расходов с одной статьи расходов госбюджета: "Мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий", на другую статью расходов: "Реструктуризация угольной промышленности"

"В соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями, предоставление государственной помощи предприятиям, которые находятся в государственной собственности, для покрытия их операционных расходов нарушает принцип по обеспечению равных условий по сравнению с частными компаниями", - говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что постановление Кабмина "Об утверждении критериев оценки допустимости где государственной помощи субъектам хозяйствования в угольной отрасли" содержит пункт, позволяющий за счет государственной помощи покрывать эксплуатационные расходы угольных шахт до 1 сентября 2022 года.

Напоминаем:

Госказначейство по инициативе Министерства энергетики 16 августа направило на счета угледобывающих предприятий 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.

Ранее горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

В пресс-служба Министерства энергетики впоследствии сообщили, что выплата задолженности по зарплате состоится 16 августа. Всего будет выплачено 653 млн грн.

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