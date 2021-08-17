Минэнергетики перечислило 653 миллиона на зарплаты шахтерам

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Госказначейство по инициативе Министерства энергетики 16 августа направило на счета угледобывающих предприятий 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

В течение 16 августа все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера, говорят в ведомстве.

Напоминаем:

Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

В пресс-служба Министерства энергетики впоследствии сообщили, что выплата задолженности по зарплате состоится 16 августа. Всего будет выплачено 653 млн грн.

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Экономическая правда