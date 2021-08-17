Минэнергетики перечислило 653 миллиона на зарплаты шахтерам
Госказначейство по инициативе Министерства энергетики 16 августа направило на счета угледобывающих предприятий 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
В течение 16 августа все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера, говорят в ведомстве.
Напоминаем:
Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.
В пресс-служба Министерства энергетики впоследствии сообщили, что выплата задолженности по зарплате состоится 16 августа. Всего будет выплачено 653 млн грн.
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Экономическая правда
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