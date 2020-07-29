В "МАУ" заявили о 60 миллионах долларов убытков и сокращении 900 сотрудников

Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

Об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии "Укринформу".

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - рассказал Дешин.

"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - добавил он.

По его словам, на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

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