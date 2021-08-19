Аграрная отрасль возобновила рост до 2,5% впервые с февраля прошлого года

unsplash

Индекс сельскохозяйственной продукции впервые с февраля 2020 года достиг положительного значения с приростом в 2,5%, за первую половину 2021 года падение составило 8,2%.

Об этом сообщает Госстат, Минэкономики.

Агропроизводство возобновило рост благодаря высоким темпам роста производства в растениеводстве - на 7% (за январь-июнь оно "упало" на 26,4%).

источник: госстат

"Рост производства в растениеводстве произошел в условиях выхода на активную фазу уборочной кампании в южных регионах с получением высокой урожайности почти всех культур", - прокомментировал первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.

По его словам, урожайность зерновых культур выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Сейчас собрано более 31 млн тонн зерновых, что на 11% больше, чем в прошлом году. Производство продукции растениеводства предприятиями выросло на 8,5%, хозяйствами населения - на 4,4%.

В региональном разрезе несмотря на сложные погодные условия в отдельных регионах производство продукции растениеводства возросло в 10 регионах, в частности в Одесской (рост в 2,24 раза) и Николаевской (+34,3%) областях.

Сдерживает развитие сельского хозяйства сложная ситуация в животноводстве, где по итогам января-июля производство сократилось на 4,9%. В региональном разрезе некоторые области показали прирост: Днепропетровская (+7,9%), Тернопольская (+7,0%) и Львовская (+4,2%).

Напоминаем:

По оценке Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Экономическая правда