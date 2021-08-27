УЗ заплатит Deutsche Bahn 1 миллион евро за консалтинг по пассажирским перевозкам

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ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця" 19 августа сообщило о намерении заключить соглашение с компанией "DB Engineering & Consulting GmbH" (Германия) о консультационных услугах по вопросам предпринимательской деятельности и управления стоимостью 1,08 млн евро. 26 августа заключили договор.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что дочерняя фирма немецкой госкомпании "Deutsche Bahn" к осени 2022 года будет предоставлять "Укрзализныци" аналитические услуги.

Аванс составляет 20%, остальные 80% оплатят после оказания услуг.

Заказ включает следующие три проекта:

внедрение общественно важных перевозок (PSO) пассажиров, первый контрактный период рассчитан на 3-5 лет;

разработка бизнес-планов для пассажирских компаний, осуществляющих перевозки в дальнем и пригородном сообщениях на 2022-2026 годы;

поддержка обновления парка подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок.

"Услуги касаются всей "Укрзализныци", но их заказывает "КЭВРЗ", который не является заказчиком по закону "О публичных закупках".

Завод объявил упрощенную/допороговую закупку, на которую пришла только фирма "DB Engineering & Consulting GmbH". Она стала победителем, ведь такая процедура может успешно состояться даже при наличии только одного участника", - добавляют "Наші гроші".

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Напомним:

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Укрзализныця заключила договор с немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting, она будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента, для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро гранта.

Экономическая правда