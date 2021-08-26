Официальный курс гривни снова ослаб
Четверг, 26 августа 2021, 19:22
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 27 августа на уровне 26,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,51 грн (на 26 августа - 31,34 гривни).
Напоминаем:
26 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни.
26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Экономическая правда
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