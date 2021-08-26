Гривня ослабла на закритті міжбанку

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26 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,83 — 26,85 гривні;

Євро — 31,53 — 31,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 — 26,92 гривні. Євро купують за 31,26 гривні, продають за 31,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,84 – 26,93 гривні, євро – 31,34 – 31,48 гривні.

Нагадуємо:

26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 26 серпня на рівні 26,71 гривні.

Економічна правда