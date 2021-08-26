Гривня ослабла на закрытии межбанка
26 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,83 - 26,85 гривни;
Евро - 31,53 - 31,55 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,92 гривни. Евро покупают по 31,26 гривни, продают по 31,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 – 26,93 гривни, евро - 31,34 – 31,48 гривни.
Напоминаем:
26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 26,71 гривни.
Экономическая правда
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