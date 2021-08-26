Кабмин переназначил Тафтая главой Госкосмоса

Владимир Тафтай фото: укринформ

Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая главой Государственного космического агентства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Тафтай возглавлял Госкосмос с февраля, однако тогда был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса.

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Напомним:

На прошлой неделе сообщалось, что Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства.

Кабинет Министров на заседании 24 февраля назначил Владимира Тафтай на должность глава Государственного космического агентства.

Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Экономическая правда