Кабмін призначив нового голову Держкосмосу

Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого призначив Володимира Тафтая на посаду очільник Державного космічного агентства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

З 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки. У 2020 році з посади звільнився, як зазначається у його декларації на сайті НАЗК.

Пізніше був віцепрезидентом з корпоративного управління ДП "Антонов". 28 січня 2021 року він подав декларацію після звільнення з цієї посади.

Декларацію кандидата на посаду голови Держкосмосу Тафтай подав 18 лютого 2021 року.

Тафтай також брав участь у конкурсі на цю посаду у 2019 році - тоді головою агентства став Володимир Усов.

Нагадаємо:

Кабмін поклав на заступника голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва виконання обов’язків голови відомства.

Раніше віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що кандидатуру голови Державного космічного агентства України подадуть на розгляд Кабміну найближчим часом.

Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.

Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.

Після звільнення Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев.

Володимира Усова призначили на посаду у січні 2020 року.

Економічна правда