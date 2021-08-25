Гривня ослабла на закрытии межбанка
25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;
Евро - 31,38 - 31,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,83 гривни. Евро покупают по 31,12 гривни, продают по 31,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,79 - 26,81 гривни, евро - 31,22 - 31,32 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.
25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua