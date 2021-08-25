Гривня ослабла на закрытии межбанка

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25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;

Евро - 31,38 - 31,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,83 гривни. Евро покупают по 31,12 гривни, продают по 31,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,79 - 26,81 гривни, евро - 31,22 - 31,32 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.

25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда