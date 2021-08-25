Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Середа, 25 серпня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 серпня на рівні 26,65 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,13 грн (на 20 серпня – 31,17 гривні).
Нагадуємо:
20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Економічна правда
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