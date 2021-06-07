Всі розділи
Укр / Рус

Понад 6 мільйонів гектарів земель потрібно консервувати – Лещенко

Понеділок, 7 червня 2021, 18:23
 

Внаслідок деградації земель, зокрема через водну ерозію, понад 6 мільйонів гектар потребують консервації.

Про це міністр агрополітики Роман Лещенко розповів під час форуму "Україна 30. Екологія".

"Або ми переоснащуємося і відповідаємо сучасним викликам екологічних загроз, або сільське господарство України втрачатиме свої лідерські позиції. Сьогодні 2/3 нашої території фактично розташовані в зоні ризикованого землеробства", – розповів він.

Критичними для землеробства є липень та серпень, а у деяких областях торік впродовж чотирьох місяців взагалі не було опадів. Особливо ризикованим Лещенко назвав південь України.

Для боротьби з глобальними кліматичними змінами Мінагрополітики виводитиме з обігу деградовані землі. Їх законсервують для відновлення виснажених ґрунтів через механізм залуження, заліснення або ренатуралізації.

Одним із пріоритетів Мінагрополітики також є відновлення зрошувальних систем із метою збереження та раціонального використання запасів вологи в ґрунтах.

Лещенко пояснив, що наразі понад 6 млн га земель сільськогосподарського призначення потребують консервації. 

"Якщо ми не відпрацюємо механізм, ми втратимо велику кількість родючих земель. У нашому законопроекті 2194 він прописаний, і найближчі 3 місяці Кабінет Міністрів України ухвалить відповідну постанову. Відбуватиметься консервація землі на основі аналізу ґрунтів, супутникового моніторингу", – сказав Лещенко.

Крім того очільник Мінагро зазначив, що Україна наразі є найбільшим експортером органіки в Європу. Для того, аби ним залишатися, потрібно розширювати органічні землі, для чого передбачили відповідну державну підтримку. 

За його словами, наступного року відомство планує збільшити підтримку для органічної продукції у декілька разів. 

Нагадуємо:

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

земля Мінагрополітики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Виставлено на аукціон: як змінюється порядок земельних торгів 4 червня 2021, 17:26
Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони 3 червня 2021, 11:20
Ринок землі: у кого є переважне право на купівлю? 1 червня 2021, 17:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!