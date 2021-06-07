Понад 6 мільйонів гектарів земель потрібно консервувати – Лещенко

Внаслідок деградації земель, зокрема через водну ерозію, понад 6 мільйонів гектар потребують консервації.

Про це міністр агрополітики Роман Лещенко розповів під час форуму "Україна 30. Екологія".

"Або ми переоснащуємося і відповідаємо сучасним викликам екологічних загроз, або сільське господарство України втрачатиме свої лідерські позиції. Сьогодні 2/3 нашої території фактично розташовані в зоні ризикованого землеробства", – розповів він.

Критичними для землеробства є липень та серпень, а у деяких областях торік впродовж чотирьох місяців взагалі не було опадів. Особливо ризикованим Лещенко назвав південь України.

Для боротьби з глобальними кліматичними змінами Мінагрополітики виводитиме з обігу деградовані землі. Їх законсервують для відновлення виснажених ґрунтів через механізм залуження, заліснення або ренатуралізації.

Одним із пріоритетів Мінагрополітики також є відновлення зрошувальних систем із метою збереження та раціонального використання запасів вологи в ґрунтах.

Лещенко пояснив, що наразі понад 6 млн га земель сільськогосподарського призначення потребують консервації.

"Якщо ми не відпрацюємо механізм, ми втратимо велику кількість родючих земель. У нашому законопроекті 2194 він прописаний, і найближчі 3 місяці Кабінет Міністрів України ухвалить відповідну постанову. Відбуватиметься консервація землі на основі аналізу ґрунтів, супутникового моніторингу", – сказав Лещенко.

Крім того очільник Мінагро зазначив, що Україна наразі є найбільшим експортером органіки в Європу. Для того, аби ним залишатися, потрібно розширювати органічні землі, для чого передбачили відповідну державну підтримку.

За його словами, наступного року відомство планує збільшити підтримку для органічної продукції у декілька разів.

Нагадуємо:

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.