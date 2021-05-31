Цьогоріч відновлювати зрошувальні системи почнуть у 4 областях – Лещенко

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко у Facebook, Мінагрополітики.

Він зауважив, що за відсутності єдиної вертикалі в цій сфері було неможливо використовувати зрошувальні та осушувальні землі як інструмент в аграрному секторі. "Відтак, українське сільське господарство 30 років втрачало: іригаційні та дренажні системи, а з ними — врожаї і частину економіки", – написав він.

Постановою №539 уряд підтримав передачу цих функцій Державному агентству рибного господарства. Крім його статуту зміниться також і назва на "Державне агентство меліорації та рибного господарства".

Лещенко нагадав, що відродження та інтеграція меліорації в аграрній політиці країни є одним із ключових завдань міністерства поруч із земельної реформою. Зокрема, додав він, закон про об’єднання водокористувачів вже готовий до першого читання.

Національним проєктом, за словами очільника аграрного відомства, він стане до 2024 року. Пілотний проєкт розпочнуть вже цьогоріч – в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Серед основних завдань щодо відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року Лещенко назвав, зокрема, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відновлення та збільшення площ зрошуваних земель та дренажних систем.

Крім того – стимулювання механізму державно-приватного партнерства, створення передумов для підвищення конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва на світовому ринку.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Міністерство аграрної політики готується до створення державного агентства меліорації.

Економічна правда