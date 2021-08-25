Министр финансов доволен работой Налоговой, к Таможне "есть вопросы"

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что доволен работой Налоговой и готов поддержать главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина, хотя к результатам работы таможни "есть вопросы".

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Исполняющий обязанности главы налоговой сейчас Евгений Олейников, я им доволен. Объявлен конкурс. В целом командой Госналоговой я доволен. Это одна из самых профессиональных команд по всей Украине", - считает Марченко.

"С таможней сложнее, но Павла Рябикина, главу Гостаможни, я готов поддержать - уже даже то, что он взялся за такую ​​сложную сферу, заслуживает уважения", - добавил он.

По его словам, хотя у Минфина и остаются вопросы к результатам работы таможни и ее реформирования, было сложно найти человека "не из системы", который был бы готов взять на себя ответственность за работу таможни.

Напомним:

В 1 квартале 2021 года Государственная налоговая служба существенно перевыполнила индикативные показатели по поступлениям в бюджет - поступления выросли на 16,1% или на 17,9 млд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Гостаможслужбе сообщили, что за январь-июль обнаружили нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн, а также назвали наиболее резонансные дела - попытку вывоза скифского золота и контрабанды тонны героина.

56% сотрудников таможенной службы показали положительный результат на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности, а также тест на благонадежность.