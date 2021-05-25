В 1 квартале Налоговая получила на 16% больше поступлений в бюджет

В 1 квартале 2021 года Государственная налоговая служба существенно перевыполнила индикативные показатели по поступлениям в бюджет - поступления выросли на 16,1% или на 17,9 млд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В прошлом году налоговая служба благодаря эффективной работе всего коллектива стала фундаментом финансовой безопасности государства, получила положительную оценку международных экспертов по внедрению реформ и их поддержке.

Считаю, что в ГНС есть достаточный потенциал для выполнения всех задач и достижения высоких результатов", - заявил первый вицепремьер - министр экономики Алексей Любченко.

Отмечается, что в 2020 году поступления налогов, контролируемых ГНС, в бюджеты и государственные целевые фонды выросли на 13,5% при росте ВВП по номиналу на 5,4%.

Основной составляющей такого роста стало поступление НДС с произведенных товаров. Темп прироста этого налога составлял 36,8%.

"Плательщикам возмещено 143,1 млрд грн НДС при заявленных к возмещению 136,3 млрд гривен", - добавили в ведомстве.

Индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета в 1 квартале 2021 года перевыполнен на 6,2%, или на 7,6 млрд грн, рост поступлений по сравнению с прошлым годом - на 16,1%, или на 17,9 млрд гривен.

В частности весомым является рост поступлений НДС с произведенных в Украине товаров. Рост к прошлому году - почти в 1,5 раза, индикатив перевыполнен на 12,3%, более индикатив поступило 4,2 млрд грн НДС.

"Результаты работы в первом квартале 2021 года показывают, что положительная тенденция по обеспечению поступлений в бюджет, которая была начата в прошлом году, сохраняется. И это не случайный результат, не стечение обстоятельств, это - последствия нашей системной работы", - заявил заместитель главы ГНС Евгений Олейников.

Напомним:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

Экономическая правда