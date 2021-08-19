Гостаможслужба году нашла нарушений на 1,8 миллиарда: назвала наибольшие

фото: гостаможслужба

В Гостаможслужбе сообщили, что за январь-июль обнаружили нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн, а также назвали наиболее резонансные дела - попытку вывоза скифского золота и контрабанды тонны героина.

Об этом сообщила пресс-служба ГТСУ.

За первые 7 месяцев года таможни выявили и пресекли более 10 тысяч нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%. В то же время, товарооборот также вырос вследствие ослабления карантина.

По результатам рассмотрения дел судами было конфисковано товаров и наложено штрафов на сумму почти 935 млн грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Непосредственно таможнями наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн.

В Службе также назвали наиболее резонансные нарушения в 2021 году. В них вошли попытки контрабанды тонны героина в ЕС стоимостью 2,3 млрд грн, ввоз 13 тонн сигарет из ОАЭ и брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью в 25 млн грн.

Также в "рейтинг" ГТСУ попала попытка вывоза скифского золота стоимостью около 40 тысяч долларов.

Экономическая правда