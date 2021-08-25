Правительство передало ТЭЦ Дубневичей в управление "Нафтогаза"

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Кабинет Министров своим распоряжением передал в управление "дочке" Нафтогаза, "Нафтогаз Тепло", арестованное имущество единых имущественных комплексов Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ Юрия и Павла Дубневичей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода в Новояворовске и Новом Роздоле и избежать чрезвычайных ситуаций и сбоев в тепло- и энергоснабжении в этих населенных пунктах, говорят в правительстве.

Так, на АРМА возлагается обязанность обеспечить передачу активов ООО "Нафтогаз Тепло" в соответствии с актами приема-передачи на период до устранения риска прерывания функционирования обеих ТЭЦ.

В Кабмине отмечают, что такое решение принято в рамках особого порядка отбора управляющих для стратегических и социально важных активов. Его применяют в особых случаях, чтобы позволить "наиболее эффективным государственным компаниям" законно и в сжатые сроки наладить управление объектами критической инфраструктуры.

Руководитель АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что распоряжение Кабинета Министров практически апробирует механизм, который "гарантирует участие государства в сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, в частности, таких как Мотор Сич, Донецкоблгаз".

Напоминаем:

Сейчас, согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами компаний сыновья бывших народных депутатов от БПП Ярослава и Богдана Дубневичей - Юрий и Павел. Ранее ЭП сообщала, что компании принадлежали именно экс-нардепам.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование одного из эпизодов по делу хищения государственного газа (в лице "Нафтогаза") стоимостью 729 млн грн на ТЭЦ экс-депутатов Дубневичей, общий убыток по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

11 августа 2020 года детективы НАБУ сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Это - второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года. Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Экономическая правда