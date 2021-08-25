Курс валют на 25 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 31,31 - 31,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,56 - 26,95 гривни. Евро покупают по 31,01 гривни, продают по 31,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,76 гривни, евро - 31,05 - 31,26 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда