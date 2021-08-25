Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 25 августа 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,13 грн (на 20 августа – 31,17 гривни).
Напоминаем:
20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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