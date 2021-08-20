Курс валют на 20 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 31,14 - 31,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,81 гривни. Евро покупают по 31,01 гривни, продают по 31,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,76 - 26,80 гривни, евро - 31,14 - 31,24 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 20 августа на уровне 26,65 гривни.

19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

Экономическая правда