Энергоатом заработал 1,7 миллиарда за семь месяцев

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НАЭК "Энергоатом" отчитывается о чистой прибыли за июль более чем 600 млн грн, таким образом с начала года госкомпания заработала 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

За семь месяцев 2021 года чистый доход компании от реализации продукции составляет 28 млрд грн, валовая прибыль равна 3,3 млрд грн.

Чистая прибыль составила 1,7 млрд грн.

На заседании 18 августа Кабинет Министров также утвердил финансовый план "Энергоатома" на 2021 год, согласно которому прибыль НАЭК ожидается на уровне 1,52 млрд грн. Еще 14 млрд грн прибыли НАЭК фактически потратит на выполнение специальных обязанностей по обеспечению населения доступным электроэнергией.

Напоминаем:

За первую половину 2021 года Национальная атомная компания "Энергоатом" отчитывается о чистой прибыли в 1,12 млрд грн - это на 3,7 млрд грн больше финрезультата в прошлом году.

НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

Экономическая правда