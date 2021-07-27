Энергоатом получил более миллиарда прибыли за первое полугодие

пресс-служба заэс

За первую половину 2021 года Национальная атомная компания "Энергоатом" отчитывается о чистой прибыли в 1,12 млрд грн - это на 3,7 млрд грн больше финрезультата в прошлом году.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Энергоатома", опубликованной на сайте НАЭК.

Так, Энергоатом нарастил чистую прибыль до 1,12 млрд грн после убытка в 2,65 млрд грн в первой половине 2020 году.

Операционная прибыль (EBITDA) компании составила 3,17 млрд грн против 1,05 млрд грн убытка в первом полугодии 2020 года. Валовая прибыль составила 2,73 млрд грн.

Напоминаем:

НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

За полный 2020 Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривен. По собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривен.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Экономическая правда