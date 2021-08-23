МВФ объявил о начале распределения спецправ заимствования на 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда

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Страны-члены МВФ в понедельник, 23 августа, начинают получать свои доли новых спецправ заимствований (СПЗ), которые составляют около 650 млрд долларов. Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долл.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиевой.

"Самое большое в истории выделение специальных прав заимствования (СПЗ) - около 650 млрд долларов США - вступает в силу сегодня. Выделение является значительным толчком для мира и, если ее разумно использовать, является уникальной возможностью преодолеть эту беспрецедентный кризис", - заявила Георгиева.

По ее словам, выделение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы - "дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга".

"Страны могут использовать пространство, предусмотренное выделением Спз, для поддержания своей экономики и активизации борьбы с кризисом", - добавила директор-распорядитель МВФ.

"СПЗ распределяются по странам пропорционально их доле квот в МВФ. Это означает, что около 275 млрд долларов США поступят в развивающеся страны, из них страны с низким уровнем дохода получат около 21 миллиарда долларов США - что в некоторых случаях эквивалентно 6 процентам ВВП", - говорится в пресс-релизе.

"СПЗ является ценным ресурсом, и решение о том, как лучше их использовать, принимают наши страны-члены. Чтобы СПЗ были использованы для максимальной выгоды стран-членов и мировой экономики, эти решения должны быть разумными и хорошо обоснованными", - добавила Георгиева.

При этом, чтобы помочь обеспечить прозрачность и подотчетность, МВФ предоставляет основу для оценки макроэкономических последствий нового распределения, его статистической обработки и управления, а также того, как это может повлиять на устойчивость долга.

Фонд также будет регулярно предоставлять обновленную информацию о всех активах СПЗ, операциях и торговле, включая следующий отчет об использовании СПЗ через два года.

"Чтобы увеличить выгоду от этого распределения, МВФ поощряет добровольное направление некоторых СПЗ из стран с сильными внешними позициями в страны, которые их больше всего нуждаются.

За последние 16 месяцев некоторые члены уже пообещали предоставить займы на $ 24 млрд, в том числе $ 15 млрд из имеющихся СПЗ, в Фонд сокращения бедности и роста МВФ, который предоставляет льготные займы странам с низкими доходами. Это только начало, и МВФ продолжит работу с нашими членами, чтобы развить эти усилия", - говорится в заявлении.

"МВФ также привлекает страны-члены к вопросу возможности создания нового Целевого фонда обеспечения жизнеспособности и устойчивости, который мог бы использовать СПЗ для помощи наиболее уязвимым странам в проведении структурных преобразований, в том числе в решении проблем, связанных с климатом.

Другой возможностью может быть направление СПЗ на поддержку кредитования многосторонними банками развития", - добавили в Фонде.

Напомним:

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долларов.

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Экономическая правда