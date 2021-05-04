Стоимость космической компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила миллиард долларов

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Было привлечено почти 200 миллионов долларов, а общая стоимость компании значительно превысила 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Интерес уже в инвестиционном раунде А значительно превысил первоначально запланированные 75 млн долларов. Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures Полякова, как основной инвестор Firefly, продала часть акций на сумму более 100 млн долларов некоторым участникам этого раунда и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным акционером.

Соглашение никак не повлияло на стратегическое управление и контроль компании, сообщает пресс-служба.

После дебютного запуска ракеты-носителя Alpha Firefly планирует привлечь дополнительные 300 млн долларов инвестиций до конца 2021 года.

"Учитывая, что Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов", – заявил Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году с помощью своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Сейчас компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса базы Ванденберг.

Напоминаем:

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты до Луны.

Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Экономическая правда