Номинационный комитет заслушал 5 финалистов конкурса на директора "Укрспирта"
Номинационный комитет заслушал 5 финалистов конкурса на должность директора ГП "Укрспирт".
Об этом сообщил в Facebook нынешний и.о. директора госкомпании Сергей Блескун, который является одним из кандидатов.
"Состоялось заседание Номинационного комитета, где были заслушаны 5 финалистов конкурса на должность директора ГП "Укрспирт". Я был одним из кандидатов.
Представил свою стратегию завершения приватизации Укрспирта в ближайшее время и с наименьшими потерями. Жду решения", - написал Блескун.
По его словам, предприятие ожидает назначения постоянного руководителя около двух лет.
Напомним:
Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".
Ранее государственное предприятие "Укрспирт" объявило о поиске рекрутеров, которые будут заниматься отбором полноценного руководителя "Укрспирта".
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Экономическая правда
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