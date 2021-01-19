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"Укрспирт" впервые за 7 лет получит руководителя без приставки "и.о."

Вторник, 19 января 2021, 20:30
 

Государственное предприятие "Укрспирт" объявило о поиске рекрутеров, которые будут заниматься отбором полноценного руководителя "Укрспирта".

Об этом написал временно исполняющий обязанности главы "Укрспирта" Сергей Блескун.

В конце 2020 года Министерство развития экономики и сельского хозяйства сообщило о намерении провести конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт". 19 января на сайте "ProZorro" разместили требования к рекрутерам, которые и будут заниматься отбором руководителя "Укрспирта".

"В последний раз руководитель "Укрспирта" без приставок "и.о." и "врио" работал еще в 2014 году. 7 лет назад", - отметил Блескун.

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Экономическая правда

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