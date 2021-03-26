Минэкономики объявило конкурс на директора "Укрспирта"

Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт", срок подачи заявок - до 9 апреля.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

"Минэкономразвития объявило конкурсный отбор на должность директора ГП "Укрспирт".

На правах исполняющего обязанности директора предприятия приглашаю всех, кто чувствует в себе силы и возможности усилить конкуренцию! Не стесняться и подавать свои документы. Пусть выберут лучшего из лучших!", - написал в Facebook и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

Блескун не уточнил, будет ли участвовать в конкурсе.

Среди требований к претендентам:

полное высшее образование (не ниже степени "магистра" или приравненного к нему) в частности (но не ограничиваясь) в такой области знаний: "финансы", "экономика", "управление", "администрирование бизнеса", "математические науки", "инженерные науки", "бухгалтерский учет и аудит", "право" или подобные дисциплины;

опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;

не принадлежать к числу лиц, в отношении которых установлены ограничения в соответствии со ст. 25 ЗУ "О предупреждении коррупции";

безупречная деловая репутация, соответствие этическим стандартам, правосознание, профессионализм, честность, ответственность, добропорядочность, беспристрастность;

не иметь судимости за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), или на которую в течение последнего года налагалось административное взыскание за коррупционное правонарушение;

продемонстрировать знания законодательства Украины, а также знание рынка Украины и мира в разрезе продукции, согласно ассортимента предприятия, понимание стратегии развития предприятия;

иметь успешный опыт внедрения и оптимизации производственных и бизнес процессов, построения системы управления;

свободно владеть украинским и английским языками.

"Претендент не должнен быть лицом, к которому правительством Украины применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции), а также не является учредителем, акционером (участником), руководителем и/или членом наблюдательного совета предприятия, иной хозяйственной организации, осуществляющей деятельность на том же или смежных рынках с ГП "Укрспирт", - добавили в Минэкономики.

Будет преимуществом для соискателя:

наличие опыта работы в области пищевой промышленности;

опыт работы в международных компаниях и на международных рынках.

Среди основных задач и обязанностей:

внедрение стратегии развития и политики собственности предприятия, формирование плана по их реализации;

разработка и последовательное воплощение плана мероприятий по оптимизации затрат предприятия (построить современные системы контроллинга, систему управления затратами и их планирование);

формирование профессиональной команды "лидеров перемен", способных обеспечить эффективное внедрение стратегии развития;

разработка и воплощение системы мер предотвращения и противодействия проявлениям коррупции на предприятии;

принятие мер по существенному повышению инвестиционной привлекательности;

обеспечение составления и исполнения в установленном порядке финансового плана и представление отчета о его исполнении;

обеспечение эффективного использования и сохранения переданного в уставный капитал имущества предприятия, основных фондов.

Документы для участия в отборе и конкурсные предложения (может содержать проект стратегического плана развития предприятия на среднесрочную перспективу) принимаются до 18:00 9 апреля.

Напомним:

Ранее государственное предприятие "Укрспирт" объявило о поиске рекрутеров, которые будут заниматься отбором полноценного руководителя "Укрспирта".

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Экономическая правда