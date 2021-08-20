Гривня знову зміцніла до євро

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Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 20 серпня на рівні 26,65 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,17 грн (на 19 серпня – 31,24 гривні).

Нагадуємо:

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,67 гривні.

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.

Економічна правда