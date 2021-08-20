Всі розділи
Укр / Рус

Гривня знову зміцніла до євро

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:00
 
фото нбу

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 20 серпня на рівні 26,65 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,17 грн (на 19 серпня – 31,24 гривні).

Нагадуємо:

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,67 гривні.

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня ослабла 19 серпня 2021, 17:20
Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 19 серпня 2021, 11:10
Курс гривні до долара знову зміцнюється 18 серпня 2021, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!