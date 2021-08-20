Гривня снова окрепла к евро
Пятница, 20 августа 2021, 09:00
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 20 августа на уровне 26,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,17 грн (на 19 августа - 31,24 гривни).
Напоминаем:
19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.
Экономическая правда
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