"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 56 миллиардов
С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы в 20,4 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,9 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.
А 28,6 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.
При этом, за последнюю неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
По состоянию на 2 августа 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.
Напоминаем:
С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн.
Сообщалось, что от старта программы "Доступные кредитов 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов на общую сумму 53,6 млрд грн.
Экономическая правда
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