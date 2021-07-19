"Доступных кредитов" выдали уже на более чем 53 миллиарда
От старта программы "Доступные кредитов 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов на общую сумму 53,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из них 20,07 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов; 6,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Еще 26,95 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.
За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 444 кредита на общую сумму 1,16 млрд грн.
Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.
Напоминаем:
С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн.
Экономическая правда
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