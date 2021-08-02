Цена Bitcoin упала ниже 40 тысяч долларов после роста до трехмесячного максимума

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Стоимость биткоина упала ниже 40 000 долларов после роста до максимума с мая - аналитики объясняют снижение стремлением инвесторов зафиксировать прибыль.

Об этом пишет Bloomberg и свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Как свидетельствуют данные Coindesk, за последние сутки стоимость криптовалюты снижалась до 32 292 долл.

По состоянию на 11:14 2 августа (по Киеву) биткоин торговался по 39,9 тыс долл.

При этом в субботу на пике биткоин стоил около 42 тыс долл.

В последние недели рост валюты поддерживали комментарии миллиардера Илона Маска и основателя компании ARK Investment Management Кэти Вуд, а также - предположение о возможном введении оплаты криптовалютой компанией Amazon, отмечает Bloomberg.

В то же время последнее снижение стоимости аналитики связывают со стремлением инвесторов зафиксировать прибыль, добавляет агентство.

Дэниэл Ким, представитель биржи Maple Finance, сказал, что падение цен, вероятно, связано с неопределенностью вокруг законопроекта, подготовленного Сенатом США.

Начальная версия законопроекта предусматривала ужесточение требований к предоставлению информации о транзакциях и расширение понятия "брокер", в том числе на децентрализованные биржи.

Напоминаем:

В ночь с 31 июля на 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина за несколько часов поднялись с уровня около 39 тис долл до 42 411 долл.

Криптовалюта Bitcoin, что в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тысяч долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter об использовании блокчейна и криптовалюты в будущем.

Экономическая правда