Bitcoin вырос более чем на 12% из-за Amazon и Twitter

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Криптовалюта Bitcoin, что в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тысяч долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter об использовании блокчейна и криптовалюты в будущем.

Об этом сообщает Reuters, Coindesk.

Так, Bitcoin вырос на 12.5% до 39 850 долларов - рекорд с середины июня. Кроме того, на 8% до 2344 долларов выросла вторая самая популярная криптовалюта - Ethereum.

coindesk

Повлиять на это могли заявления одновременно ряда техгигантов. На прошлой неделе гендиректор Twitter Джек Дорси заявил, что биткоин станет "большой частью" будущего компании - он видит возможности интегрировать криптовалюту в существующие продукты и услуги соцсети.

Amazon же начала искать специалистов по блокчейну и заявила, что верит в быстрые и дешевые переводы в будущем, а потому исследуют возможности блокчейну для этого. Впоследствии издание London's City A.M. сообщило со ссылкой на источник, что компания может запустить платежи в Bitcoin до конца 2021 года.

Кроме того, в июне основатель Tesla Маск заявил, что компания восстановит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия, и 21 июня на пресс-конференции подтвердил такой план.

Экономическая правда