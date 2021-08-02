Курс валют на 2 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;
Евро - 31,87 - 31,90 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,73 - 26,95 гривни. Евро покупают по 31,63 гривни, продают по 32,00 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,87 - 26,94 гривни, евро - 31,77 - 31,83 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 2 августа на уровне 26,82 гривни.
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Экономическая правда
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